ams OSRAM erreicht im zweiten Quartal das obere Ende der Prognose und bereitet microLED-Arrays für AR-Smart-Brillen der nächsten Generation vor
Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 53 KR der SIX Swiss Exchange
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ams OSRAM erreicht im zweiten Quartal das obere Ende der Prognose und bereitet microLED-Arrays für AR-Smart-Brillen der nächsten Generation vor
Wesentliche Finanz- und Geschäftszahlen in Q2/26:
- Umsatz von 805 Mio. EUR und bereinigte EBITDA Marge von 16,9 %, am oberen Ende der Prognosespanne; EBITDA-Marge von 14,2 % (unbereinigt)
- +13 % Wachstum des Halbleiter‑Kernportfolios auf vergleichbarer Basis zum Vorjahr bei konstantem Wechselkurs
- Design-Wins von mehr als 1,6 Mrd. EUR (insgesamt rund 2,5 Mrd. EUR im ersten Halbjahr 2026)
- Platzierung neuer vorrangiger Anleihen im Volumen von 1 Mrd. EUR zu 7,25 %; jährliche Zinsaufwendungen reduzieren sich um rund 40 Mio. EUR
Fortschritte bei der Digital-Photonics-Strategie:
- Augmented-Reality-Brillen: weitere Fortschritte bei der Entwicklung von RGB-Lichtquellen auf Basis von microLED-Arrays für Augmented-Reality-Brillen der nächsten Generation; überlegene Leistungsfähigkeit demonstriert und wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Serienreife erreicht.
- AI-Photonics: Entwicklung eines Micro-Photodioden-Arrays für ‚Slow & Wide‘-optische Rechenzentrumsverbindungen für KI-Anwendungen gestartet; Erweiterung des Zielportfolios und der Wertschöpfungstiefe bei optischen KI-Interconnects.
- Portfoliobereinigung: Verkauf des nicht-optischen Sensorgeschäfts an Infineon am 1. Juli abgeschlossen; Verkauf des CMOS-Bildsensorgeschäfts an Indie Semiconductors Anfang Mai 2026 unterzeichnet.
Ausblick Q3/26
- Q3/26: Umsatz in einer Spanne von 770 Mio. EUR bis 870 Mio. EUR erwartet; bereinigte EBITDA Marge von 16,0 % ± 1,5 % prognostiziert, basierend auf einem angenommenen EUR/USD Wechselkurs von 1,15. Dies reflektiert einen saisonal üblichen bis guten Nachfrageanstieg sowie das anhaltende Content-Wachstum im Halbleitergeschäft.
- Die Prognose berücksichtigt vollständig die Dekonsolidierung des an Infineon veräußerten Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren. Ohne diesen Effekt würde das Geschäft in Q3/26 zusätzlich rund 40 Mio. EUR Umsatz und rund 20 Mio. EUR bereinigtes EBITDA beitragen.
Kommentar zu GJ26 & GJ27
- GJ26: Ausblick unverändert; Umsatz aufgrund der Veräußerungen und von Wechselkurseffekten leicht niedriger. Die bereinigte EBITDA-Marge wird vorübergehend durch Sondereffekte im Übergangsjahr 2026 belastet.
- GJ26: Öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von 120-150 Mio. EUR für anteiligen Rückerwerb der Wandelanleihen 2027 und der vorrangigen Anleihen 2029. Im Einklang mit den jeweiligen Anleihebedingungen beabsichtigt das Unternehmen, innerhalb von 120 Tagen nach dem Abschluss des Verkaufs des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren an Infineon am 1. Juli 2026 ein öffentliches Rückkaufangebot zu unterbreiten. Das Angebot wird die gemäß den einschlägigen Bestimmungen erforderlichen Nettoerlöse aus der Veräußerung umfassen.
- GJ 2027: Pfad zu positivem Free Cashflow in Sicht (inklusive Nettozinszahlungen, exklusive Desinvestitionen)
Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (04. August 2026) -- ams OSRAM erreicht im zweiten Quartal das obere Ende der Prognose und bereitet microLED-Arrays für AR-Smart-Brillen der nächsten Generation vor
„Aufbauend auf der starken Entwicklung unseres Kerngeschäfts schärfen wir unseren Fokus auf Digital Photonics als einen wesentlichen Wachstumstreiber. Zum 1. Juli haben wir eigenständige Geschäftsbereiche für Digital Photonics geschaffen, um die Umsetzung unserer Strategie zu beschleunigen und unsere Innovationspipeline gezielt zu skalieren. Bei unseren neuartigen RGB-Lichtquellen auf Basis von microLED-Arrays für Augmented-Reality-Brillen der nächsten Generation haben wir wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Serienreife erreicht. Parallel dazu treiben wir AI-Photonics durch die Erweiterung unseres Produktportfolios voran. Die Dynamik auf unserem Weg zur Führungsposition im Bereich Digital Photonics nimmt weiter zu und wird sich künftig zunehmend in unseren Finanzergebnissen widerspiegeln“, sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.
Über ams OSRAM
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten.
„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer‑Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in rund 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).
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