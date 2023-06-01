Premstätten, Österreich und München, Deutschland (19. August 2025) – Mit UV-C-Strahlung Keimen den Kampf ansagen: Desinfektion mit Licht gewinnt weltweit an Bedeutung – in Krankenhäusern, Büroräumen, Küchen und Badezimmern. Auch Leitungswasser lässt sich mit UV-C-Strahlung desinfizieren. ams OSRAM hat jetzt im Rahmen der Evaluierung einer neuen UV-C-LED einen technologischen Durchbruch in diesem Bereich erzielt. Die LED überzeugt mit einer Effizienz von über 10 Prozent bei 200 Milliwatt Leistung, 265 Nanometern Wellenlänge und einer Lebensdauer von mehr als 20.000 Stunden. Mit diesen Spezifikationen kann sie zukünftig konventionelle quecksilberhaltige Entladungslampen ablösen. Die Effizienz der LED wurde von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) bestätigt.

Keime auf Oberflächen, in Flüssigkeiten oder in der Luft zu entfernen, ist wichtig für die Gesundheit von Mensch und Natur – im täglichen Leben wie auch in verschiedensten Industriebereichen. Dabei spielt die rückstandsfreie Desinfektion mithilfe von energiereicher UV-C-Strahlung eine immer größere Rolle.



Als Strahlungsquellen kommen neben UV-C LEDs vorwiegend Niederdruck- und Mitteldruckentladungslampen zum Einsatz. Durch das enthaltende Quecksilber bergen diese bei der Herstellung, beim Betrieb und bei der Entsorgung Risiken für Gesundheit und Umwelt. Der Bedarf an nachhaltigeren Alternativen, wie UV-C-LEDs, wird daher immer größer. Bisher ist deren Effizienz allerdings noch nicht auf dem Niveau der traditionellen Technologie, um in allen Anwendungen mit den bewährten Quecksilberdampflampen mithalten zu können.



„Wir richten unser Augenmerk bei der Forschung und Entwicklung vermehrt auf nachhaltige Produkte. Als führender LED-Hersteller haben wir es uns zum Ziel gesetzt, die UV-C-LED-Technologie zu erschließen und kontinuierlich zu verbessern, um somit immer mehr Anwendungsbereiche zu ermöglichen“, erklärt Dr. Ulrich Steegmueller, Leiter für Forschung und Entwicklung in der betreffenden Geschäftseinheit für Optische Halbleiter bei ams OSRAM. Dazu arbeitet das Unternehmen an mehreren technologischen Bausteinen in den Bereichen Epitaxie, Chip- und Packageaufbau. Kürzlich ist es gelungen, die Extraktion der UV-C-Strahlung aus der LED zu optimieren, um somit mehr Strahlung für die Anwendung bereitzustellen. Dabei wurde eine Wall Plug Efficiency (WPE) von über 10 Prozent erreicht – und gleichzeitig eine lange Lebensdauer der LED von mehr als 20.000 Stunden. ams OSRAM konnte die WPE der bisherigen LEDs in Höhe von etwa 5,3 Prozent damit nahezu verdoppeln – unter sonst gleichen Bedingungen.



Dieser Spitzenwert wurde auch von der PTB, dem nationalen Metrologieinstitut der Bundesrepublik Deutschland, belegt: Die Messungen des Instituts bestätigen eine WPE von 10,2 Prozent. Neben der gesteigerten optischen Leistungsfähigkeit konnte ams OSRAM zudem nachweisen, dass die untersuchten Muster eine ebenso lange Lebensdauer haben wie die aktuellen Hochleistungs-LEDs.



Die Spitzeneffizienz und die Bewertung der langen Lebensdauer belegen, dass dies ein wichtiger technologischer und nachhaltiger Baustein für die zukünftigen Entwicklungen von ams OSRAM ist. Die neuen UV-C-LEDs werden voraussichtlich ab Ende 2026 verfügbar sein und ergänzen damit das bereits bestehende Produktportfolio für fortschrittliche UV-C-Beleuchtungslösungen. Das Unternehmen schützt die eigenen Innovationen im Bereich der UV-C-LED-Technologie mit mehr als 200 hochwertigen Patent-Assets und sichert sich damit eine starke Patentposition in diesem Bereich.



Weitere Informationen und technische Details finden Sie auf der Website von ams OSRAM.