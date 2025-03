Premstätten, Österreich und München, Deutschland (24. März 2025) – In einer sich rasant entwickelnden Welt sind Sicherheit und Innovation entscheidende Faktoren, welche die Interaktion mit unserer Umgebung transformieren. ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Sensoren und Emittern, ist ein Vorreiter dieser faszinierenden Entwicklung: Modernste Technologien des Unternehmens verbessern die Sicherheit und eröffnen neue Möglichkeiten in puncto Beleuchtung und Kommunikation. Mit Lösungen wie EVIYOS™ Shape definiert ams OSRAM den Einsatz von Licht in den unterschiedlichsten Branchen neu – von zukunftsweisenden Stadtlandschaften bis hin zu Entertainment und weit darüber hinaus.



Beleuchtung geht heute weit über das einfache Ein- und Ausschalten von Leuchten hinaus. Mit bahnbrechenden Entwicklungen wie der pixelbasierten Beleuchtung ist ams OSRAM heute in der Lage, gezielt Lichtszenarien zu erzeugen, die vor kurzem noch undenkbar waren – zum Beispiel Straßenlampen, die Lichtpfade für Fußgänger anzeigen, Fahrzeugscheinwerfer, die Warnsymbole wie etwa eine Schneeflocke bei Glatteisgefahr auf die Fahrbahn projizieren, oder Architekturbeleuchtung, die durch lebendige, dynamische Projektionen Räume verwandelt. Licht ist heutzutage in der Lage, zu kommunizieren, Menschen zu führen und sogar die Sicherheit zu erhöhen – in einer Weise, die noch vor wenigen Jahren als reine Science Fiction galt! Wegweisende Steuerung auf Pixelebene, wie bei der EVIYOS™ von ams OSRAM, bietet eine einzigartige Flexibilität für präzise Lichteffekte, die an beliebige Kontexte angepasst werden können: von der stilvollen Beleuchtung moderner Stadtlandschaften, smarten Projektionen bis hin zur Gestaltung immersiver Erlebnisse im Entertainment-Bereich. Durch die Verbindung von Licht mit Intelligenz ebnen diese Innovationen den Weg in ein neues Universum, in dem Beleuchtung sowohl funktional als auch transformativ ist.



EVIYOS™ Shape revolutioniert unterschiedlichste Branchen durch vielseitige Anwendungen. In urbanen und Smart-City-Umgebungen setzt diese Technologie öffentliche Räume und Veranstaltungsorte durch dynamische, interaktive Projektionen raffiniert in Szene – und erzeugt so eine ansprechende, lebendige Atmosphäre. Im Entertainment-Sektor transformiert EVIYOS™ Shape zeitgemäßes Architainment und digitale Lichtwerbung durch lebhafte, energieeffiziente Beleuchtung für neuartige, kreative Displays und faszinierende Erfahrungen. Auch bei Machine Vision spielt EVIYOS™ Shape eine wichtige Rolle: Hochpräzise visuelle Ausgaben verbessern die Präzision und Effizienz automatisierter Systeme und industrieller Anwendungen. Die hochentwickelte Technologie ermöglicht maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen, die durch kundenspezifische Designs individuelle Anforderungen professioneller und kreativer Umgebungen erfüllen. Volker Mertens, Global Director Product Management bei ams OSRAM, erläutert: „EVIYOS™ Shape hat den Einsatz intelligenter Beleuchtung neu definiert und bietet transformative Möglichkeiten für Projektionen in städtischen Umgebungen und Smart-City-Szenarien.“



Mit der EVIYOS™ Shape können anwendungsspezifische Beleuchtungsszenarien erstellt werden, mit denen Licht zu einer nachhaltigeren Welt beiträgt. Mehr Sicherheit, weniger Energieverbrauch und weniger Lichtverschmutzung: Mit EVIYOS™ ausgestattete Produkte können unterschiedliche UN-Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Die Dekarbonisierungsziele von ams OSRAM ermöglichen eine kontinuierliche Reduzierung des CO2-Fußabdrucks des Produktes (Product Carbon Footprint, PCF).



Zu den jüngsten Highlights zählt unter anderem der Deutsche Zukunftspreis 2024 für die LED-Matrix-Technologie „Digitales Licht”: Ende 2024 erhielt ein Expertenteam von ams OSRAM unter der Leitung von Dr. Norwin von Malm und Stefan Grötsch den Deutschen Zukunftspreis 2024 als Anerkennung für eine LED-Matrix, die Fahrzeugscheinwerfer in Projektoren verwandelt. Die durch das Team entwickelte LED-Technologie zeichnet sich durch hochauflösende Lichtverteilung und hohe Energieeffizienz aus – und ermöglicht innovative Designs, die zuvor undenkbar waren. Bei ihrem Projekt „Digitales Licht“ haben die Forscher und ihre Teams in puncto intelligente LED-Technologie einen völlig neuen Ansatz verfolgt. So gelang es ihnen, eine Basistechnologie zu schaffen, die eine Vielzahl neuer Anwendungen ermöglicht. Diese Technologie wurde nun mit einem CES Innovation Award geehrt, und zwar in Form von EVIYOS™ Shape – ein Produkt, das Projektion und Beleuchtung auf ein neues Niveau hebt.

Als renommierter Innovationsführer hat ams OSRAM kontinuierlich ein leistungsstarkes IP-Portfolio aufgebaut. Eindrucksvolle Belege dafür sind mehr als 500 Patenteintragungen und Geschäftsgeheimnisse, die Errungenschaften im Bereich der digitalen Lichttechnologie „Digitales Licht“” schützen. Die herausragenden technischen Merkmale von Pixel-LED-Beleuchtung in Form der EVIYOS™ und entsprechender Folgeprodukte werden durch mehr als 100 diesbezügliche Patente eindrucksvoll unter Beweis gestellt.



EVIYOS™ Shape ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen und technische Details finden Sie hier auf der Website von ams OSRAM.