Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (1. Juli 2026) – ams OSRAM schließt den Verkauf seines Geschäfts mit nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensoren an Infineon für 570 Millionen Euro in bar ab.

„Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion haben wir einen entscheidenden Schritt zur Stärkung unserer Bilanz getan und gleichzeitig unseren strategischen Fokus weiter geschärft, um den weltweit führenden Anbieter im Bereich der digitalen Photonik aufzubauen“, sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM. „Die Veräußerung ermöglicht es uns, unsere Ressourcen konsequent auf unser Kerngeschäft und unsere Wachstumschancen zu konzentrieren. Zudem sind wir überzeugt, dass Infineon ein attraktives Zuhause für das veräußerte Geschäft und die übergehenden Mitarbeiter bietet.“

Verstärkte strategische Ausrichtung auf das Kerngeschäft Photonik

Am 4. Februar stellte ams OSRAM seine strategische Neuausrichtung vor und formulierte den Anspruch, sich zu einem fokussierten Halbleiter-Photonics-Unternehmen mit führender Position im Bereich Digital Photonics zu entwickeln.

Digital Photonics umfasst die Digitalisierung von Lichtemission und Lichtdetektion durch die Kombination fortschrittlicher, pixelbasierter Emitter und Sensoren einschließlich dazugehöriger Kontroll-ICs. Dies ermöglicht stärker integrierte und differenzierte Produkte, eröffnet eine Reihe mittelfristiger Wachstumschancen und unterstützt die neuen Finanzziele für 2030. Die Transaktion, mit deren Abschluss eine Barzahlung in Höhe von 570 Millionen Euro fällig war, ist ein weiterer Schritt in der umfassenden Neuausrichtung des Portfolios von ams OSRAM auf die Kernwachstumsbereiche im Bereich Digital Photonics und unterstützt den Plan zum beschleunigten Schuldenabbau.