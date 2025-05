Dallas, Texas/USA, und Premstätten, Österreich – (27. Mai 2025) – ams-OSRAM AG (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von Licht- und Sensortechnologie, und Munck Wilson Mandala, eine Full-Service-Anwaltskanzlei mit Fachkenntnissen in den Bereichen geistiges Eigentum und Technologierecht, haben einen bedeutenden Sieg in einem komplexen Rechtsstreit um Geschäftsgeheimnisse und Vertragsbruch errungen, der sich über fast zwei Jahrzehnte erstreckte.



Die Klage mit dem Titel „ams-OSRAM USA Inc. gegen Renesas Electronics America, Inc.“ war vor dem US-Berufungsgericht für den Federal Circuit anhängig, dass im April 2025 mit 3:0 Stimmen eine Entscheidung zugunsten von ams OSRAM hinsichtlich der Haftung und des Schadenersatzes fällte. Die Parteien haben sich nun auf einen Vergleich in Höhe von 51.770.243 US-Dollar geeinigt. Das Urteil markiert den Abschluss eines langwierigen Rechtsstreits, in dem es um Vorwürfe der Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen, Vertragsbruch, unerlaubte Einmischung in Verträge und Patentverletzungen ging.



„Diese Entscheidung bestätigt unser langjähriges Engagement für den Schutz von Innovationen und die Wahrung der Integrität unseres geistigen Eigentums“, sagte Rainer Irle, Chief Financial Officer von ams OSRAM. „Ich gratuliere unserem Legal-Team um Franz Fazekas, Head of Legal Global zu dem Ergebnis und danke dem Team von Munck Wilson Mandala für seine unermüdliche Unterstützung in den letzten 17 Jahren.“



„Dies ist ein Sieg, auf den wir fast zwei Jahrzehnte hingearbeitet haben“, sagte Michael McCabe, leitender Anwalt des ams OSRAM-Teams und Co-Vorsitzender der Prozessabteilung von Munck Wilson Mandala. „Dieser Sieg ist ein Beweis für die umfassende Expertise unserer Kanzlei im Bereich geistiges Eigentum und die enge Zusammenarbeit zwischen den Teams von Munck Wilson Mandala und ams OSRAM.“



Der Rechtsstreit begann 2008, nachdem damals Fusionsgespräche zwischen Texas Advanced Optoelectronic Solutions, Inc. (TAOS) und der Intersil Corporation ohne Einigung beendet worden waren. Während dieser Gespräche gab TAOS im Rahmen einer Vertraulichkeitsvereinbarung proprietäre Technologie an den Vorgänger an Intersil Corporation, weiter. TAOS wurde 2011 von ams OSRAM übernommen, Intersil 2017 von Renesas.



Obwohl Intersil später die Vernichtung der vertraulichen Materialien bestätigte, brachte das Unternehmen anschließend ein Konkurrenzprodukt auf den Markt, dass die Geschäftsgeheimnisse von TAOS, heute ams OSRAM enthielt, was zu erheblichen geschäftlichen Verlusten führte, darunter auch Lieferverträge.



„Wir wussten, dass dies ein harter Kampf werden würde – und wir haben nie aufgegeben“, sagte William A. Munck, Global Managing Partner von Munck Wilson Mandala. „Die Gesichter der gegnerischen Parteien mögen sich im Laufe der Zeit geändert haben, aber die Fakten sind dieselben geblieben. In diesem Fall ging es darum, die hart erarbeiteten Innovationen unseres Mandanten vor einer Partei zu schützen, die diese gestohlen und davon profitiert hat. Wir haben sie zur Verantwortung gezogen – und wir haben unser Ziel erreicht.“



Das Prozessteam von Munck Wilson Mandala wurde von McCabe geleitet und umfasste die Partner Mike Wilson, Chase Cobern, Jordan Strauss und Robert McCutcheon.



Das Rechtsteam von ams OSRAM wurde von Dr. Franz Fazekas, Vice President und Global Head of Legal, und seinem Team, insbesondere Martin Pecher, geleitet.



Der Fall lautet ams-OSRAM USA Inc. gegen Renesas Electronics America, Inc., 133 F.4th 1337 (Fed. Cir. 2025) (Stellungnahme) (mündliche Verhandlung).



