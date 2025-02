Wachstum des Kern-Halbleiterportfolios

Im Rahmen des „Re-establish the Base“-Programms identifizierte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 ein unrentables, nicht mehr zum Kerngeschäft gehörendes Halbleiterportfolio im Wert von ca. EUR 350 Mio. Im Laufe des Geschäftsjahres 2024 wurden die meisten dieser Produktlinien schrittweise aufgegeben, die kumulierten Umsätze für das Jahr beliefen sich jedoch immer noch auf ca. EUR 200 Mio., die bis Ende Dezember 2024 größtenteils ausgelaufen sind. In Anbetracht dessen wuchs das Halbleiterkernportfolio im Jahresvergleich um ca. 7% - nahe am mittleren, mittelfristigen Wachstumsziel für das Halbleitergeschäft.



Rentabilität

Im Jahr 2024 stellte das Unternehmen seine wichtigsten Rentabilitätskennzahlen auf das bereinigte EBITDA um. Für das Geschäftsjahr 2024 belief sich das ber. EBITDA auf EUR 575 Mio. nach EUR 604 Mio., was zu einer unveränderten EBITDA-Marge von 16,8% für beide Jahre führte.



Die Marktschwäche im 2. Halbjahr 2024 in den Halbleitermärkten für Automobil und I&M überdeckte die Verbesserungen aus dem „Re-establish the Base“-Programm, wie deutlich geringere Betriebskosten und das stückweise Ausphasen des nicht profitablen, nicht mehr zum Kerngeschäft gehörenden Halbleiterportfolios, sowie die Kundenzahlungen für die gemeinsame Entwicklung von LED-Technologien und den Verkauf bestimmter Geschäfte im Segment L&S.



Das bereinigte EBIT verbesserte sich im GJ24 dagegen auf EUR 241 Mio. nach EUR 233 Mio. im vorangegangenen Geschäftsjahr. Zusätzlich zu den auf das ber. EBITDA wirkenden Effekten, führten geringere Abschreibungen nach der Abwertung von Fertigungsanlagen zur Verbesserung im ber. EBIT.

Im Geschäftsjahr 2024 betrug das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie EUR 0,03 und unbereinigt EUR -7,94.



Freier Cashflow

Der freie Cashflow hat sich im vergangenen Geschäftsjahr positiv entwickelt. Im Jahr 2023 hatte die Gruppe noch einen freien Cashflow (inkl. Zinszahlungen) von EUR -332 Mio. ausgewiesen, was auf außergewöhnlich hohe Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem microLED-Schlüsselprojekt zurückzuführen war. 2024 verbesserte sich der Freie Cashflow deutlich und erreichte einen positiven Wert von EUR 12 Mio., trotz erheblicher Umstrukturierungskosten für die Anpassung der microLED-Strategie nach der Abkündigung des Schlüsselprojekts im Februar 2024. Hinzu kamen die Kosten für die Umsetzung des „Re-establish the Base“-Programms. Ausschlaggebend für die signifikante FCF-Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr waren Einsparungen aus dem „Re-establish the Base“-Programm, Vorauszahlungen von Kunden, die die führende Technologieposition des Unternehmens verdeutlichen, sowie deutlich reduzierte Investitionsausgaben.



Fortschritte im Geschäftsjahr 2024 bei der Umsetzung des Programms „Re-establish the Base“

Am 27. Juli 2023 hatte das Unternehmen sein strategisches Effizienzprogramm „Re-establish the Base“ angekündigt, das darauf abzielte, das Unternehmen auf sein profitables, strukturell wachsendes Halbleiter-Kerngeschäft zu fokussieren. Dies sah zunächst Einsparungen an laufenden Kosten von ca. EUR 150 Mio. bis Ende des Geschäftsjahres 2025 im Vergleich zum Stand des Geschäftsjahres 2023 vor. Am 7. November 2024 verlängerte das Unternehmen das Programm bis zum Jahresende 2026 und erhöhte auch das Einsparziel auf ca. EUR 225 Mio.



Bis Ende 2024 hat das Unternehmen bereits etwa EUR 110 Mio. Einsparungen an laufenden Kosten realisiert und damit die für 2024 gesetzte Marke von EUR 75 Mio. deutlich übertroffen. Die jüngsten Umsetzungserfolge werden besonders deutlich, wenn man die Verbesserung der Profitabilität des CSA-Segments betrachtet. Darüber hinaus wurden in Bezug auf die Erweiterung des Programms bereits alle notwendigen Maßnahmen zur Erreichung der EUR 225 Mio. Zielmarke bereits definiert und werden bis Ende 2026 vollständig umgesetzt.



Das nicht zum Kerngeschäft gehörende Halbleiterportfolio des Unternehmens (ca. EUR 350 Mio. im Jahr 2023, ca. EUR 200 Mio. im Jahr 2024) ist bis Ende 2024 weitgehend ausgelaufen. Somit ist der Ausstieg mit dem Verkauf der Vermögenswerte des Geschäftsbereichs Passive Optische Komponenten an Focuslight Inc., der Umstrukturierung des CMOS-Bildsensorgeschäfts sowie dem Auslaufen der verbleibenden Produktlinien im Wesentlichen abgeschlossen.



Überblick über die Transformationskosten



Das Unternehmen bereinigt seine operativen Leistungskennzahlen, d.h. ber. EBITDA und ber. EBIT, u.a. um Transformationskosten. Diese wurden im Geschäftsjahr 2024 hauptsächlich durch die Anpassung der microLED-Strategie und die Umsetzung des Programms „Re-establish the Base“ verursacht.



Im Q4/24 verzeichnete das Unternehmen eine Nettozuschreibung von ca. EUR 29 Mio. durch die Auflösung bestimmter Rückstellungen im Zusammenhang mit der Anpassung der microLED-Strategie. Zusammengefasst beliefen sich die Gesamtkosten für die Anpassung der microLED-Strategie im Geschäftsjahr 2024 auf EUR 576 Mio., deutlich weniger als ursprünglich erwartet. Darin enthalten waren Wertminderungsaufwendungen in Höhe von EUR 490 Mio. und Transformationskosten in Höhe von EUR 86 Mio.



Die Transformationskosten im Zusammenhang mit „Re-establish the Base“ beliefen sich im Q4/24 auf ca. EUR 18 Mio. Für das Geschäftsjahr 2024 belief sich der Gesamtbetrag auf EUR 37 Mio.



Neugeschäft im Geschäftsjahr 2024 – „Design-Wins“

Das Unternehmen gewinnt weiterhin bedeutende Neugeschäfte mit einem breiten Kundenstamm und untermauert damit seine strukturellen Wachstumsziele in seinem Hableiter Kerngeschäft. Das erwartete Volumen an Neugeschäft über die Projektlebensdauer belief sich auf fast EUR 5 Mrd. Alle Bereiche des Halbleitergeschäfts trugen dazu bei. Der größte Beitrag kam aus dem Automobilbereich.



Ausblick erstes Quartal 2025

Das Unternehmen rechnet im Q1/25 mit einer gedämpften Nachfrage nach seinen Halbleiterprodukten für Automotive, was die anhaltenden Unsicherheiten und Korrekturen in der globalen Automobilzulieferkette widerspiegelt. Auch die Nachfrage aus dem Industrie- und Medizinmarkt bleibt gedämpft, obwohl erste Signale darauf hindeuten könnten, dass die Talsohle erreicht ist. Das Geschäft mit Halbleiterprodukten für mobile Endgeräte wird sich wie üblich saisonal deutlich abschwächen.



Im Segment L&S wird das Geschäft mit Halogenlampen für den Kfz-Ersatzteilmarkt – entsprechend dem typischen saisonalen Nachfrageverhalten – leicht rückläufig sein.



Infolgedessen erwartet die Gruppe für das erste Quartal einen Umsatz in der Größenordnung von EUR 750 Mio. bis 850 Mio. In Übereinstimmung mit dem Gewinnhebel und positiven Beiträgen aus den laufenden Einsparungen aus dem “Re-establish the Base“-Programm erwartet das Unternehmen eine ber. EBITDA Marge von 16% (+/-1,5%). Für den EUR/USD-Wechselkurs wird ein Wert von 1,05 angenommen.



Kommentar zum Geschäftsjahr 2025

Das Unternehmen erwartet eine deutlich stärkere zweite Jahreshälfte, vor allem aufgrund von Produktanläufen und in gewissem Maße auch aufgrund einer Marktnormalisierung. Darüber hinaus rechnet das Unternehmen mit einer Verbesserung der Profitabilität durch sein „Re-establish the Base“-Programms auch im Falle einer moderaten Umsatzentwicklung. Die Investitionsausgaben (CAPEX) werden mit weniger als 8% des Umsatzes (einschließlich aktivierter F&E und erwarteter Investitionszuschüsse, z.B. aus dem European Chips Act) erwartet. Das Unternehmen erwartet für 2025 einen positiven freien Cashflow (inkl. Nettozinszahlungen) von mehr als EUR 100 Mio. aufgrund verbesserter Profitabilität, geringerer Investitionen und eines in etwa unveränderten operativen Nettoumlaufvermögens im Geschäftsjahr 2025.



Zusätzliche Informationen

