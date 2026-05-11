Verkauf des Geschäfts mit CMOS‑Bildsensoren (CIS) gegen eine Barzahlung von rund 40 Mio. EUR; der Abschluss der Transaktion wird innerhalb der nächsten sechs Monate erwartet.

Die Transaktion schärft den strategischen Fokus von ams OSRAM auf Digital‑Photonics‑Wachstumsfelder, in denen die Produkte des Unternehmens neue Fähigkeiten auf Systemebene ermöglichen, darunter AI‑Photonics – einschließlich hochparalleler optischer Datenverbindungen für KI‑Rechenzentren – sowie fortschrittliche Display‑Technologien für AR‑Smart‑Glasses und weitere Anwendungen.

Der Verkauf betrifft Gesellschaften, die rund 20 Mio. Euro an Vermögenswerten halten, welche die Wandelanleihen und Senior Notes der Gruppe besichern; die entsprechenden Erlöse werden für einen anteiligen Rückkauf bzw. die Rückzahlung dieser Instrumente verwendet.

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (11. Mai 2026) – ams OSRAM veräußert das Geschäft mit CMOS Bildsensoren für 40 Mio. EUR in bar an indie Semiconductor und konzentriert seine Wachstumsinvestitionen noch stärker auf AI Photonics und AR Smart Glasses

„Mit der Veräußerung unseres Geschäfts mit CMOS Bildsensoren (CIS) an indie schärfen wir unser Profil als führendes Unternehmen im Bereich Digital Photonics weiter. Auch wenn CIS eine starke Technologieplattform darstellt, liegt unsere strategische Priorität darauf, Investitionen auf jene AI getriebenen Segmente zu konzentrieren, die die attraktivsten Wachstumsperspektiven bieten und in denen wir uns klar differenzieren – darunter AI Photonics und AR Smart Glasses. Gleichzeitig stellen die erwarteten Barmittelzuflüsse einen zusätzlichen Beitrag zu unserem beschleunigten Schuldenabbau dar. Unsere Transformation zum Digital Photonics Powerhouse schreitet weiter voran“, sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.

Die Transformation hin zu Digital Photonics Wachstumsfeldern geht weiter

Am 4. Februar gab ams OSRAM seine strategische Neuausrichtung „Creating the Leader in Digital Photonics“ bekannt und formulierte damit den Anspruch, sich zu einem fokussierten Halbleiter‑Photonics‑Unternehmen und reinen Marktführer im Bereich Digital Photonics zu entwickeln.

Im Rahmen dieser Strategie sowie seiner disziplinierten Kapitalallokation überprüft ams OSRAM sein Portfolio kontinuierlich, um Ressourcen gezielt auf Digital‑Photonics‑Plattformen mit klarem und nachhaltigem Marktführungspotenzial zu konzentrieren und zugleich die beschleunigte Entschuldung der Bilanz zu unterstützen.

Vor diesem Hintergrund hat ams OSRAM eine Vereinbarung über die Veräußerung seines Geschäfts mit CMOS‑Bildsensoren (CIS) an indie Semiconductor Inc. unterzeichnet. Die Gesamtgegenleistung beträgt 40 Mio. EUR und setzt sich aus 35 Mio. EUR in bar sowie einem Verkäuferdarlehen in Höhe von 5 Mio. EUR zusammen, die nach zwei Jahren fällig wird.

Die Transaktion betrifft Gesellschaften, die Vermögenswerte halten, welche die Wandelanleihen und Senior Notes der Gruppe besichern; ein wesentlicher Teil der Erlöse wird daher für eine weitere Entschuldung der Bilanz von ams OSRAM verwendet, im Einklang mit den Bedingungen dieser Instrumente und vorbehaltlich deren Bestimmungen. Die Transaktion ist als Kombination aus Geschäfts‑ und Asset‑Transaktionen strukturiert.

Das CIS‑Geschäft ergänzt das Portfolio und die strategische Ausrichtung von indie Semiconductor in sinnvoller Weise und ist unter dem neuen Eigentümer gut positioniert, um seine Geschäftsentwicklung weiter voranzutreiben.

Die Transaktion unterstützt den beschleunigten Entschuldungsplan von ams OSRAM und ermöglicht die weitere Fokussierung auf die zentralen Wachstumsfelder im Bereich Digital Photonics. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen und wird innerhalb der nächsten sechs Monate erwartet.