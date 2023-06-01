Verkauf des Geschäftsbereichs Entertainment-and-Industry-Lamps an Ushio Inc. (Japan) abgeschlossen

Transaktionswert: 114 Mio. EUR (zahlungsmittel- und schuldenfrei)

Umsetzung des Entschuldungsplans weiterhin klar auf Kurs​​

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (2. März 2026) -- ams OSRAM hat den Verkauf seines Geschäftsbereichs Entertainment-and-Industry-Lamps an Ushio Inc. (Japan) erfolgreich abgeschlossen. Der Transaktionswert beläuft sich auf 114 Mio. EUR.

„Der erfolgreiche Abschluss des Verkaufs unseres Unterhaltungs- und Industrielampengeschäfts an Ushio markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein auf unserem Weg“, sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM. „Die Transaktion unterstützt konsequent unsere Strategie zur Entschuldung der Bilanz und ermöglicht es uns gleichzeitig, unseren Fokus konsequent auf den Ausbau eines weltweit führenden Unternehmens im Bereich Digital Photonics zu richten.“

Konsequente Umsetzung des Deleveraging‑Plans

Am 30. April 2025 hatte ams OSRAM einen beschleunigten und umfassenden Entschuldungsplan vorgestellt. Ziel ist es, einen Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA) von unter 2 zu erreichen. Dieser Plan wird durch mehrere komplementäre Maßnahmen unterstützt.

In diesem Zusammenhang hatte das Unternehmen zwei wesentliche Transaktionen angekündigt. Am 29. Juli 2025 gab ams OSRAM die erste dieser Transaktionen bekannt: den Verkauf des Geschäftsbereichs Entertainment und Industry Lamps an Ushio Inc. zu einem zahlungsmittel‑ und schuldenfreien Kaufpreis von 114 Mio. EUR.

Ushio Inc. (https://www.ushio.co.jp), mit Hauptsitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter optischer Technologien. Die Transaktion umfasst Produktionsstandorte in Berlin, insgesamt rund 500 Mitarbeitende, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie das zugehörige geistige Eigentum.

Die Transaktion wurde heute erfolgreich vollzogen.