ams OSRAM erzielt starkes Q1, tritt über Entwicklungsvereinbarung mit führendem AI Photonics-Kunden in den AI-Data-Center-Markt ein und sieht Pfad zu positivem Free Cashflow in 2027
Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 53 KR der SIX Swiss Exchange
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ams OSRAM erzielt starkes Q1, tritt über Entwicklungsvereinbarung mit führendem AI Photonics-Kunden in den AI-Data-Center-Markt ein und sieht Pfad zu positivem Free Cashflow in 2027
Wesentliche Finanz- und Geschäftszahlen in Q1/26:
- Umsatz von 796 Mio. Euro und bereinigte EBITDA‑Marge von 16,5 %, im oberen Bereich bzw. am oberen Ende der Prognosespanne
- +9 % Wachstum im Halbleiter‑Kerngeschäft auf vergleichbarer Basis zum Vorjahr bei konstantem Wechselkurs
- Free Cashflow von 37 Mio. Euro (einschließlich Desinvestitionserlösen)
- Erste Einsparungen aus dem Effizienz‑ und Transformationsprogramm „Simplify“ realisiert
Fortschritte bei der Digital‑Photonics‑Strategie:
- Augmented‑Reality‑Brillen: umfassendes Portfolio optischer Komponenten vorgestellt; Umsatzpotenzial von 50 bis 100 Euro pro Gerät abhängig vom Volumen und Lebenszyklus
- AI‑Photonics: Entwicklungsvereinbarung mit einem etablierten Infrastrukturpartner im AI Data-Center Ökosystem zur Kommerzialisierung unserer Digital Photonics-Technologien für Optical Interconnects; Produktentwicklung gestartet
- Entschuldung: Verkauf des Entertainment‑ & Industrial‑Lamps‑Geschäfts an Ushio erfolgreich abgeschlossen; der Abschluss der Veräußerung des nicht‑optischen Sensorgeschäfts an Infineon wird unverändert zur Jahresmitte erwartet
Ausblick Q2/26
- Q2/26: Umsatz in einer Spanne von 725 Mio. Euro bis 825 Mio. Euro erwartet; bereinigte EBITDA‑Marge von 15,5 % ± 1,5 %, basierend auf einem angenommenen EUR/USD‑Wechselkurs von 1,17; dies reflektiert einen über dem saisonüblichen Niveau liegenden Aufschwung im Halbleitergeschäft sowie den vollen Dekonsolidierungseffekt aus dem Verkauf des Specialty‑Lamps‑Geschäfts.
Kommentar zu GJ26
- GJ26: Erwartungen unverändert; moderate Abschwächung der Umsätze im Jahresvergleich aufgrund von Desinvestitionen und eines schwächeren US‑Dollars; temporärer Druck auf das bereinigte EBITDA infolge von Einmaleffekten im Übergangsjahr 2026; Free Cashflow von über EUR 300 Mio. inklusive Desinvestitionserlösen, Rückzahlung von Kundenanzahlungen sowie deutlicher Reduktion des Factorings
- GJ27: Pfad zu positivem Free Cashflow in Sicht (inklusive Nettozinsaufwand, exklusive Desinvestitionen)
Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (06. Mai 2026) – ams OSRAM tritt über Entwicklungsvereinbarung mit führendem AI-Photonics-Kunden in den AI-Data-Center-Markt ein und sieht Pfad zu positivem Free Cashflow in 2027
„Wir haben einen sehr soliden Start in das Geschäftsjahr verzeichnet. Die Unterzeichnung einer Entwicklungsvereinbarung mit einem Marktführer für AI Photonics Lösungen für KI-Rechenzentren stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein dar und verdeutlicht klar, dass unsere Transformation zum führenden Unternehmen im Bereich Digital Photonics zunehmend an Dynamik gewinnt. Gleichzeitig arbeiten wir zügig an der Abrundung unseres Portfolios, um der entscheidende Partner für die nächste Generation KI gestützter Augmented Reality Brillen zu werden“, sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.
Über ams OSRAM
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten.
„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer‑Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in rund 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).
Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com
ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.