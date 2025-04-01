ams OSRAM übertrifft im 4. Quartal Mitte der Prognosespanne, erzielt 144 Mio. EUR Free Cash Flow in 2025 und startet Transformations- und Sparprogramm ‚Simplify‘ im Umfang von 200 Mio. EUR
ams OSRAM übertrifft im 4. Quartal Mitte der Prognosespanne, erzielt 144 Mio. EUR Free Cash Flow in 2025 und startet Transformations- und Sparprogramm ‚Simplify‘ im Umfang von 200 Mio. EUR
Wesentliche Finanz- und Geschäftsentwicklung in Q4/25:
- Umsatz von 874 Mio. Euro und bereinigte EBITDA-Marge von 18,4 %, über dem Mittelwert der Prognose
- +8 % Umsatzwachstum zum Vj. im fortgeführten Halbleiter‑Kerngeschäft bei konstantem Wechselkurs
- Free Cash Flow von 144 Mio. Euro (ohne außergewöhnliche IAS 19‑Zuflüsse)
- Einsparziel des Programms ‚Re‑establish the Base‘ (RtB) ein Jahr früher erreicht mit realisierten jährlichen Einsparungen von rund 220 Mio. Euro
Wesentliche Finanz- und Geschäftsentwicklung im GJ25:
- Umsatz 3.323 Mio. Euro, bereinigte EBITDA‑Marge 18,3 % (+150 bps zum Vj.)
- +7 % Wachstum im Halbleiter‑Kerngeschäft bei konstantem Wechselkurs
- Erneut über 5 Mrd. Euro an Halbleiter‑Design‑Wins
- Free Cash Flow von 144 Mio. Euro (ohne außergewöhnliche IAS 19‑Zuflüsse)
Strategie-Update:
- Teilrückkauf der Wandelanleihe 2027 über 200 Mio. Euro am 16. Januar 2026
- Verkauf des nicht‑optischen Sensorbereichs für 570 Mio. Euro an Infineon am 3. Februar 2026
- Pro‑forma‑Verschuldungsgrad auf 2,5 x gesenkt, gestützt durch 670 Mio. Euro Mittelzuflüsse aus Transaktionen
- Positionierung als führender Anbieter im Bereich Digital Photonics mit Fokus auf intelligente optische Halbleiter‑Emitter‑ und Sensortechnologien
- Neue Finanzziele 2030: Halbleiter: mittleres bis hohes einstelliges Umsatz‑CAGR, ≥ 25 % bereinigte EBITDA‑Marge. Konzern: Free Cash Flow > 200 Mio. Euro, Verschuldungsgrad < 2
- Neues Transformations‑ und Sparprogramm ‚Simplify‘: zusätzliche jährliche Einsparungen von 200 Mio. Euro bis GJ28; Auswirkungen auf rund 2.000 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in Europa
Ausblick Q1/26 und Kommentar zu GJ26
- Q1/26: Umsatz 760 Mio. Euro, bereinigte EBITDA Marge 15 % ± 1,5 %, basierend auf einem angenommenen EUR/USD Wechselkurs von 1,19; im Einklang mit der üblichen Q4/Q1 Saisonalität sowie dem erwarteten Dekonsolidierungseffekt aus dem Closing des Verkaufs des Geschäftsbereichs Specialty Lamps an Ushio Inc.
- GJ26: Angesichts der Desinvestitionen und eines schwächeren US-Dollars rechnet das Unternehmen mit einem moderaten Rückgang der Umsätze im Jahresvergleich und geht davon aus, dass das bereinigte EBITDA durch verschiedene einmalige Effekte im Zusammenhang mit den Desinvestitionen, verbleibenden Gemeinkosten, höheren Edelmetallpreisen und weiteren Faktoren belastet wird.
„Das vergangene Jahr markierte einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum führenden Unternehmen im Bereich Digital Photonics. Das Programm ‚Re‑establish the Base‘ erreichte die angepeilten Einsparungen ein Jahr früher als geplant, und unsere Profitabilität verbesserte sich trotz erheblicher Gegenwinde. Zudem wuchs unser Halbleiter‑Kerngeschäft im Einklang mit unserem Wachstumsmodell, und unser technologischer Vorsprung sicherte neue Design‑Wins im Umfang von 5 Mrd. Euro“, sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.
„Mit den angekündigten Desinvestitionen und dem neuen Transformations‑ und Sparprogramm ‚Simplify‘ schärfen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und gewinnen die finanzielle Flexibilität zurück, gezielt in unser Wachstum zu investieren. Wir richten unseren vollen Fokus auf unsere Zukunft als Digital Photonics Powerhouse – einzigartig positioniert, um die maßgeblichen Technologie-Wendepunkte der digitalen Photonik zu erschließen, in den Bereichen Automotive, AR‑Smart‑Glasses, Biosensing, Robotik, bei optischen Datenverbindungen in KI‑Rechenzentren und darüber hinaus zu nutzen“, fügte Aldo Kamper hinzu.
