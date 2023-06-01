Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (20. November 2025) – Die Interaktion mit der digitalen Welt entwickelt sich rasant weiter– und Anwendungen werden immer immersiver, sicherer und nachhaltiger. Neueste Fortschritte in puncto Miniaturisierung, Effizienz sowie nahtlose Integration in AR/VR-Lösungen und Smart Glasses eröffnen bislang ungeahnte Möglichkeiten für Hersteller und Anwender. Mit der Einführung der neuen FIREFLY™ IREDs SFH 4030B und SFH 4060B setzt ams OSRAM neue Maßstäbe für Infrarot-LEDs in diesen Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) Anwendungen.



In unserer modernen, von rasanten technologischen Fortschritten geprägten Welt schreitet die virtuelle Realität (kurz VR) immer weiter voran. So erschließen sich völlig neue Dimensionen in Bezug auf Immersivität, nahtlose Integration, Energieeffizienz und Konnektivität. Ermöglicht wird dies durch Innovationen, die trotz bemerkenswert kompakter Bauweise das Potenzial haben, das Nutzererlebnis grundlegend neu zu definieren – und verborgen im Inneren von Geräten der nächsten Generation nahezu lautlos wirken. Mit der Einführung der neuen FIREFLY™ IRED-Generation SFH 4030B und SFH 4060B bringt ams OSRAM zwei neue Infrarot-LEDs auf den Markt, welche die Anforderungen moderner AR- und VR-Headsets der nächsten Generation mit Bravour erfüllen. Dank fortschrittlicher IR:6 Thinfilm-Chiptechnologie erzielen diese LEDs eine bis zu 50 % intensivere Infrarot-Ausleuchtung bei einer um 33 % höheren Effizienz, was sich durch längere Akkulaufzeiten und optimierte Systemperformance bemerkbar macht.



Ein besonderes Merkmal der neuen FIREFLY™ Modelle SFH 4030B und SFH 4060B ist ihr komplett schwarzes Gehäuse – das erste seiner Art in dieser Leistungsklasse. Damit setzt ams OSRAM einen neuen Standard hinsichtlich dezenter Integration und ermöglicht maximale Designfreiheit für nahezu unsichtbare Anwendungen in AR/VR-Brillen und Smart Glasses. Speziell für Anwendungen im Bereich der Augenverfolgung (Eye Tracking) wurde eine zusätzliche neue Wellenlänge von 930 nm eingeführt. Damit steht eine weitere Option zur Verfügung, das System im maximalen Empfindlichkeitsbereich der Kamera zu betreiben – bei gleichzeitig deutlich vermindertem Red-Glow-Effekt.



„Mit der neuen Generation der FIREFLY™ IREDs bieten wir Herstellern von AR- und VR-Headsets eine kompakte und effiziente Lösung für biometrische Anwendungen. Das neue, komplett schwarze Gehäuse kombiniert hervorragende Performance, kompakte Abmessungen sowie flexible Integrationsmöglichkeiten – und unterstützt damit die Entwicklung moderner, benutzerfreundlicher Geräte“, erläutert Markus Heller, Product Manager bei ams OSRAM.



Mit der Einführung seiner neuen FIREFLY™-Generation greift ams OSRAM zentrale Trends im Bereich Virtual and Augmented Reality auf. Mit der zunehmenden Entwicklung hin zu leichteren, kabellosen Headsets steigt auch die Nachfrage nach kompakten, energieeffizienten Komponenten. Biometrische Funktionen wie Eye Tracking werden immer mehr zum Standard und schaffen die Grundlage für intuitive Bedienmöglichkeiten sowie erweiterte Analysefunktionen. Zugleich gewinnen cloudbasierte VR-Anwendungen an Bedeutung und erfordern zuverlässige Hardware für Echtzeit-Rendering und KI-Funktionen. Die neue FIREFLY™ Generation fortschrittlicher IREDs ist auf die Anforderungen moderner Augmented- und Virtual-Reality-Anwendungen zugeschnitten und setzt zugleich auf Nachhaltigkeit – denn langfristige Verfügbarkeit, umfassende Qualifizierung und Langlebigkeit spielen eine zentrale Rolle für Branchen wie etwa Healthcare, Bildungswesen sowie Entertainment.



Die FIREFLY™ Modelle SFH 4030B und SFH 4060B eignen sich ideal für Smart Glasses mit erweitertem Eye Tracking und Iriserkennung (Iris Scan) sowie für optische Sensoranwendungen auf mobilen, tragbaren und industrietauglichen Geräten. Weitere Informationen finden Sie im Internet auf den Produktseiten für FIREFLY™ SFH 4030B und FIREFLY™ SFH 4060B von ams OSRAM.

Mehr über die IR:6 Thin-Film Chip Technologie.