Vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff: Wie moderne Beleuchtung Spielfelder dauerhaft spielbereit hält

Naturrasen in modernen Stadien muss extremen Belastungen standhalten. Starke Beanspruchung, eingeschränktes Tageslicht, jahreszeitliche Wetterveränderungen und kurze Regenerationsphasen setzen dem Rasen zu. Gesunder, widerstandsfähiger und optisch ansprechender Rasen lässt sich langfristig nur durch gezielte Unterstützung erhalten – moderne Pflanzenbeleuchtung ist daher für zeitgemäßes Stadionmanagement unverzichtbar.

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (26. Mai 2026) – Vor dem Anpfiff geht es im Stadion ruhig zu. Flutlicht erhellt den Platz, jeder Grashalm ist präzise geschnitten, und der Rasen präsentiert sich dicht und sattgrün. Doch schon bald wird er stundenlangen intensiven Belastungen ausgesetzt sein: Sprints, Zweikämpfe und abrupte Stopps strapazieren ihn erheblich. Für Platzwarte, die Spielfelder für große Turniere wie die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft vorbereiten, versteht sich makelloser Rasen keineswegs von selbst. Er ist das Ergebnis sorgfältiger Planung, gartenbaulicher Expertise und der richtigen Lichttechnik.



Licht beeinflusst das Pflanzenwachstum jedoch weit über bloße Helligkeit hinaus. Wie effizient Pflanzen Photosynthese betreiben, kräftige Wurzeln ausbilden und sich regenerieren, hängt maßgeblich von der spektralen Zusammensetzung, Lichtstärke und gleichmäßigen Ausleuchtung ab. Mit fortschrittlichen LED-Technologien lassen sich diese Parameter präzise steuern. Dadurch können Gewächshauskulturen optimal gedeihen und Stadionrasen selbst bei eingeschränkter Sonneneinstrahlung kräftig, dicht und gleichmäßig wachsen.



Horticulture-LEDs für höhere Photosyntheseraten, optimierte Erträge und kürzere Wachstumszyklen

Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von lichtbasierten Innovationen setzt ams OSRAM sein fundiertes technologisches Know-how gezielt für Anwendungen zur Förderung des Pflanzenwachstums ein. Leistungsstarke Horticulture-LEDs wie die OSCONIQ™ P 3737 Gen 3 ermöglichen einen hohen Photonenfluss und eine hervorragende Energieeffizienz – für kräftiges Pflanzenwachstum und kompakte, kosteneffiziente Leuchtendesigns. Bei ausgedehnten Rasenflächen und großen Gewächshäusern trägt diese Kombination dazu bei, die nutzbare Lichtmenge zu maximieren und zugleich die Gesamtperformance des Systems zu optimieren. Mit einer marktführenden Wall-Plug-Effizienz von 83,6 Prozent bei 85 Grad Celsius im Spektralbereich Hyper Red bietet diese den Herstellern von LEDs die Möglichkeit, ihre Pflanzenleuchten mit weniger Komponenten für einen höheren Photonenfluss neu auszulegen oder bestehende Systemdesigns energieeffizienter zu betreiben.



Auch eine gleichmäßige Ausleuchtung ist ein zentraler Faktor für gesundes Pflanzenwachstum. Varianten wie die OSCONIQ™ P 3737 Batwing sind für eine großflächige, homogene Lichtverteilung konzipiert und reduzieren Hotspots sowie unerwünschte Schatten. Fortschrittliche Giant- und Batwing-Linsendesigns ermöglichen eine bessere Lichtverteilung, senken die Anzahl erforderlicher Leuchten und unterstützen ein gesünderes, konsistenteres Pflanzenwachstum. Auf Spielfeldern und anderen großen Grünflächen sorgt dies für eine gleichmäßigere Rasenqualität, weniger Stress für die Pflanzen und eine höhere Widerstandsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.



UV-C-LEDs: Pflanzenkrankheiten kontrollieren, Erntequalität verbessern, Haltbarkeit verlängern

Pflanzengesundheit geht über das sichtbare Wachstum hinaus: ams OSRAM leistet auch einen Beitrag zu saubereren Anbaubedingungen. UV-C-LED-Technologien ermöglichen eine chemiefreie Desinfektion von Luft, Wasser und Oberflächen und helfen dabei, Krankheitserreger sowie den Bedarf an Pestiziden in kontrollierten Anbausystemen zu verringern. Mit Blick auf die Zukunft eröffnen innovative laserbasierte Unkrautbekämpfungskonzepte auf Basis von Blaulasertechnologie neue Perspektiven für präzises, kontaktloses Unkrautmanagement – ohne Herbizide oder mechanische Bodenbearbeitung.



Zusammengenommen spiegeln diese Technologien einen integrierten Ansatz für das Pflanzenwachstum wider. Dieser beruht auf dem fundierten Verständnis der Wechselwirkung von Licht mit Pflanzen als lebenden Systemen und der Umsetzung dieses Wissens in praxisorientierte Lösungen. Ob Anzucht von Rasenflächen für Sportturniere oder optimierter professioneller Pflanzenbau – im Kern bleibt das Ziel dasselbe: gesunde und widerstandsfähige Pflanzen unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig verfügbar zu machen.



Besuchen Sie ams OSRAM im Juni auf der GreenTech Amsterdam im Juni 2026

Auf der GreenTech Amsterdam zeigt ams OSRAM, wie maßgeschneiderte Lichtlösungen gesundes Pflanzenwachstum fördern – von leistungsstarken Rasenanwendungen bis hin zum modernen Gartenbau. Auf der internationalen Fachmesse für Gartenbau- und Gewächshaustechnologien demonstriert das Unternehmen, wie optimierte Beleuchtung den entscheidenden Unterschied macht – auf dem Spielfeld und weit darüber hinaus. Die Licht- und Sensortechnologien von ams OSRAM sind darauf ausgerichtet, die Performance von Anbaubetrieben zu steigern, abgesichert durch einen umfassenden Schutz des geistigen Eigentums und eine verlässliche globale Lieferkette.



Vom 9. bis 11. Juni 2026 präsentiert sich ams OSRAM auf der GreenTech Amsterdam in Halle 5, Stand 05.309. Besucher erhalten spannende Einblicke in wegweisende Beleuchtungslösungen für kontrollierten Pflanzenbau und die moderne Agrarproduktion, darunter die OSCONIQ™ P 3737 Gen 3, Varianten der Batwing-Serie sowie UV-C- und Lasertechnologien für nachhaltiges Pflanzenwachstum und verwandte Anwendungen.

Weitere Informationen zu den präsentierten Technologien finden Sie auf der Website.