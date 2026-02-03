ams OSRAM formt den führenden Anbieter in Digital Photonics
Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 53 KR der SIX Swiss Exchange
ams OSRAM veräußert Teilbereich seines Sensorgeschäfts für 570 Mio. Euro an Infineon, senkt Pro-forma-Verschuldungsgrad auf 2,5 und formt den führenden Anbieter in Digital Photonics
Bilanz-Entschuldung
- Verkauf des nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensorgeschäfts für Automotive, Industrie und Medizin an Infineon für 570 Mio. Euro in bar; Closing der Transaktion wird für Q2/2026 erwartet.
- Das veräußerte Geschäft erwirtschaftete rund 220 Mio. Euro Umsatz und etwa 60 Mio. Euro bereinigtes EBITDA im Jahr 2025.
- Der Verkauf betrifft auch Gesellschaften, die rund 130 Mio. Euro an Vermögenswerten halten, welche die Wandelanleihen und Senior Notes der Gruppe besichern; die entsprechenden Erlöse werden für einen anteiligen Rückkauf bzw. die Rückzahlung dieser Instrumente verwendet.
- In Summe bringen die Teilverkäufe im Rahmen des Entschuldungsplans von ams OSRAM rund 670 Mio. Euro ein. Damit sinkt der Pro‑forma‑Verschuldungsgrad von 3,3 auf 2,5 (inkl. OSRAM-Put-Optionen).
Strategische Neuausrichtung
- Die Transaktion erweitert die finanzielle und strategische Flexibilität und positioniert das Unternehmen klar als führenden Anbieter im Bereich Digital Photonics – mit Fokus auf intelligente optische Halbleiter für Lichtemission und Sensorik.
- Digital Photonics steht für die Digitalisierung der Lichterzeugung durch Pixel-Emitter und Sensoren, kombiniert mit intelligenter Elektronik. Dieser Zukunftsbereich eröffnet eine Reihe mittelfristiger Wachstumschancen, die den neuen finanziellen Zielen für 2030 zugrunde liegen.
- ams OSRAM verfügt über das breiteste Portfolio modernster optischer Halbleitertechnologien, von optischen Emittern samt spezialisierter Treiber- und Power‑Management‑ICs bis hin zu einem vollständigen Spektrum an optischen Sensoren und Sensormodulen.
- Das stabile traditionelle Automobil-Lampengeschäft inklusive des Ersatzlampengeschäfts verbleibt im Konzern, um mit seinem stetigen Free-Cash-Flow das Wachstum im Halbleitergeschäft gezielt zu unterstützen.
- Neue Finanzziele 2030 (über den Halbleiterzyklus): Semiconductors: Umsatz-CAGR im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, ≥ 25% bereinigtes EBITDA; Gruppe: Free-Cash-Flow > 200 Mio. Euro, Verschuldungsgrad < 2.
„Mit dem gezielten Verkauf unseres nichtoptischen Automotive-, Industrie- und Medizinsensorgeschäfts an Infineon für 570 Millionen Euro in bar schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir reduzieren unsere Verschuldung deutlich schneller als geplant und formen den führenden Anbieter in Digital Photonics. Wir sind das Photonics Powerhouse mit dem breitesten Portfolio modernster Halbleiter-Technologie-Plattformen für Lichtemission und Sensorik. Damit sind wir optimal positioniert, um von entscheidenden Marktdurchbrüchen in Digital Photonics zu profitieren – in der Automobilindustrie, bei Augmented-Reality Brillen, in der Biosensorik, in der Robotik, bei optischen Datenverbindungen für KI-Rechenzentren und vielleicht sogar in visionären Anwendungen wie der lasergestützten Kernfusion“, sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.
Über ams OSRAM
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen.
Mit mehr als 110 Jahren Branchenerfahrung verbinden wir Ingenieurskunst und globale Fertigungen mit Leidenschaft für bahnbrechende Innovationen. Unser Ansporn, die Grenzen der Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik ständig zu erweitern, ermöglicht grundlegende Fortschritte in den Märkten Automobil, Industrie, Medizin und Consumer-Elektronik.
„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht sowie unserem einzigartigen Portfolio an Emitter- und Sensortechnologien. Rund 19.700 Mitarbeiter weltweit konzentrieren sich auf wegweisende Innovationen im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Megatrends wie Digitalisierung, Smart Living und Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich in über 13.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider.
Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).
Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com
ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.