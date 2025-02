Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (18. Februar 2025) – Mit zwei neuen Sensormodulen stellt ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Sensoren und Emittern, seine Expertise im Bereich der Computertomographie (CT) unter Beweis. Das Herzstück dieser modernen bildgebenden Diagnosetechnologie bilden CT-Sensormodule, die ein breites Spektrum klinischer Anwendungen unterstützen: Von der Onkologie bis zur Behandlung kardiovaskulärer Erkrankungen ermöglichen sie präzise Behandlungsergebnisse und frühzeitige Diagnosen. Die neuen Produkte treiben den Fortschritt der medizinischen Bildgebung in den CT-Marktsegmenten weiter voran. Für das CT-Premiumsegment führt ams OSRAM ein neues Sensormodul für Photonenzählungsdetektoren als System-in-Package am Markt ein, das die Strahlenbelastung deutlich reduziert und diagnostischen Mehrwert bietet. Im preissensiblen CT-Segment präsentiert ams OSRAM außerdem ein neues Sensormodul für medizinische Bildgebung in höchster Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis.



„ams OSRAM bietet fortschrittliche wie auch kosteneffiziente Sensormodule für detailreiche CT-Aufnahmen in hoher Auflösung bei geringer Strahlendosis. Unser leistungsstarkes, erschwingliches Sensormodul verbessert den Zugang zu moderner CT-Technologie und sorgt gleichzeitig für erhebliche Leistungssteigerungen. Mit seinem neuen Photonenzählungsdetektor treibt unser Unternehmen die nächste Revolution in der medizinischen Bildgebung maßgeblich voran und hebt medizinische Behandlungen auf ein neues Niveau“, betont Ivo Ivanovski, Leiter der Produktlinie Medical Imaging & Foundry.



AS5920M – die erste disruptive Gehäuselösung für Photonenzählungsdetektoren



Die Computertomographie (CT) ist ein spezielles Untersuchungsverfahren, bei dem mithilfe von Röntgenstrahlen 3D-Bilder des gesamten Körpers oder einzelner Körperregionen erstellt werden, welche Ärzte bei der Diagnose von Erkrankungen und der Überwachung von Behandlungsfortschritten effektiv unterstützen. Das zugrundeliegende Funktionsprinzip basiert auf ionisierender Strahlung. Die Reduktion der erforderlichen Strahlendosis für die jeweilige diagnostische Aufgabe ist von großer gesellschaftlicher Bedeutung, denn sie ermöglicht einen breiten Zugang zu moderner Gesundheitsversorgung, zum Beispiel zur Behandlung von Kindern sowie beim Patientenscreening.



Durch die Einführung des neuen Photonenzählungsdetektors AS5920M bietet ams OSRAM eine innovative Lösung für diese Herausforderung: Im Gegensatz zu konventionellen Röntgendetektoren, die die Strahlenintensität indirekt messen, sind Sensoren für Photonenzählung in der Lage, einzelne Röntgenphotonen zu detektieren. Dieses intrinsische Detektionsprinzip reduziert drastisch die Strahlenbelastung bei CT-Aufnahmen – ohne Kompromisse in puncto Bildqualität oder -auflösung. Der Anwendungsbereich von Computertomographen für behördlich zugelassene, fortschrittliche Diagnosen und Screenings wird deutlich erweitert.



Außerdem bietet das neue Sensormodul AS5920M eine sehr hohe Auflösung. Die Detektor-Pixelgröße des Moduls ist neunmal kleiner als bei herkömmlichen CT-Geräten. In Kombination mit hervorragender Materialdifferenzierung, geringem Rauschen und exzellentem Kontrast ermöglicht dieses Sensormodul hochpräzise Diagnosen bereits im Frühstadium von Erkrankungen und somit bessere Behandlungsergebnisse für die Patientenschaft.



Mit diesem zukunftsweisenden Sensormodul von ams OSRAM verfügen Entwickler von CT-Systemen über eine Komplettlösung, die als innovatives System-in-Package erhältlich ist und die Systemintegration deutlich vereinfacht. Mehrere ICs und passive Bauelemente sind in einem einzigen Gehäuse integriert – und die Tatsache, dass keine externen Komponenten erforderlich sind, wirkt sich positiv auf die Materialstückliste aus. Das vierseitig anreihbare System-in-Package (4-side Buttable System-In-Package, BSIP) Modul ermöglicht es, mehrere AS5920M in alle Richtungen direkt nebeneinander anzuordnen. So entsteht ein breiter Detektorbereich, wie er für klinische CT-Anwendungen erforderlich ist.



AS5952M: leistungsstarkes und dennoch kostengünstiges Sensormodul für 64-Schichten-CT-Bildgebung



Sensormodule müssen hohe Leistung und Kosteneffizienz vereinen, um einen breiten Zugang zu fortschrittlicher Computertomographie zu ermöglichen. Bei der Entwicklung des Moduls AS5952M wurde besonderen Wert darauf gelegt, dieser steigenden Nachfrage im Bereich der medizinischen Bildgebung gerecht zu werden. Das AS5952M besteht aus drei Sensorchips AS5952. Der neueste Chip dieser Baureihe kann an drei Seiten angereiht werden, was die Komplexität in der Fertigung und zugleich die Kosten senkt. Die erforderliche Stitching-Technologie, die von ams OSRAM in der eigenen Waferfertigung selbst entwickelt wurde, ermöglicht langgestreckte Sensorchips in hoher Qualität. Geringerer Dunkelstrom, minimiertes Rauschen und niedrigerer Stromverbrauch: Das Modul AS5952M eignet sich perfekt für 64-Schichten-CT-Systeme mit einer Abdeckung von 4 cm und hoher Performance. Diese breite Sensorabdeckung ist ausschlaggebend, um hohe Aufnahmegeschwindigkeiten und geringe Bewegungsartefakte im CT-Massenmarktsegment mit hohen Patientenzahlen zu erzielen.



Die anwendungsspezifische integrierte Schaltung (Application-Specific Integrated Circuit, ASIC) AS5952 integriert einen 256-Kanal-Analog-Digital-Wandler (Analog-to-Digital Converter, ADC) sowie das Photodioden-Array in einem einzigen, monolithischen Gehäuse (Package). Aufgrund des geringen Abstands zwischen der Photodiode und dem ADC bietet diese Integration wertvolle Kostenvorteile und ein hervorragendes Rauschverhalten. Damit ist das Sensormodul AS5952M hinsichtlich Performance und Kosten für preissensible CT-Segmente optimiert.



